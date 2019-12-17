دعاية ضخمة لمسرحية "علاء الدين" لـ أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر حساب صفدي مدير أعمال الفنان أحمد عز، بموقع "إنستجرام" فيديو للدعاية التي أفردتها هيئة الترفيه السعودية لمسرحية علاء الدين للفنان أحمد عز. وظهر في الإعلان ممثلين يرتدون ملابس علاء الدين والأميرة ياسمينا ويتجولون في الشوارع. ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية على مسرح الأميرة نورا في الرياض يوم ٢٥ ديسمبر بدلًا من ٢٣ ديسمبر وذلك لتجهيز المسرح بالأجهزة الحديثة والتي تُقدم لأول مرة على المسرح ولاستيعاب أكبر عدد من الجمهور. مسرحية علاء الدين بطولة أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت وإخراج مجدي الهواري.

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