لعدم رده عليها.. معجبة تحطم هاتف راغب علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن تعرضه لموقف طريف من إحدى معجباته، التي حطمت هاتفه المحمول لعدم رده عليها.
وقال علامة، في أثناء لقائه مع كاميرا "The voice": "بتذكر من زمان كان فيه بنت كتير مهضومة كانت تتصل بيا، وما كنت عم أرد بسبب ما عم أتذكر شو هو، وبعدين فاتت عليّ بالمكتب وكسرت لي الموبايل وضربته في الحيط، ولكن أنا ما زعلت".
ويشارك السوبر ستار راغب علامة في لجنة تحكيم برنامج "The voice"، ويشاركه في لجنة تحكيمه كل من الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان محمد حماقي، والفنانة المغربية سميرة سعيد.
من ناحية أخرى؛ يستعد النجم راغب علامة لإحياء حفل ليلة رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.
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