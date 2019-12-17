أحمد رزق ينشر صورًا من مسلسل "بخط الأيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد رزق مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من أحد المشاهد التي تجمعه بالفنانة سوسن بدر، والفنان ميرنا نور الدين من مسلسل "بخط الإيد".
وعلق الفنان أحمد رزق على الصور، :"من مسلسل بخط الإيد، قريبا، يا رب يعجبكم".
وتجسد الفنانة سوسن بدر ضمن أحداث المسلسل شخصية "سوسن هانم"، ويشاركها البطولة أحمد رزق، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات المكونة من 45 حلقة، والتي تعرض خارج السباق الرمضاني، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.
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