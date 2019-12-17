تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تتعرض للسخرية بسبب طلاقها

موجة من السخرية تعرّضت لها الفنانة الكويتية شوق الهادي ، بسبب طلاقها، وجاء هذا من خلال مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وأشارت الهادي في الفيديو الى أنها تلقت في يوم ميلادها تعليقاً غريباً من متابعة، كتبت فيه: "كل عام وأنت بخير أيتها المطلقة".



ولفتت إلى أن هذا لا يزعجها، لأنها لا ترى في كلمة "مطلقة" معنى سلبياً، أو إهانة أو "شتيمة".

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وأضافت الهادي أنها عاشت تجارب صعبة خلال حياتها، مع الإشارة إلى أنها شهدت معاناة على المستوى النفسي، وأن هذا أثر بشكل كبير على حياتها ومستقبلها والأشخاص المحيطين بها.