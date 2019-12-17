أحمد السقا ومنى زكي في كواليس العنكبوت

نشر النجم أحمد السقا صورة تجمعه بالنجمة منى زكي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد ومنى من خلالها وهما في الصحراء، وذلك ضمن كواليس فيلمها الجديد العنكوبت.

يشار إلى أن فيلم العنكبوت من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين

عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، محمد ممدوح، شيماء سيف، رامز أمير، محمد لطفي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويقوم ببيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

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