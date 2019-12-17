شاهد.. صورة نادرة تجمع بين شهيرة محمود ياسين وعمر الشريف

نشرت الفنانة القديرة شهيرة صورة نادرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شهيرة من خلالها مع زوجها النجم محمود ياسين والنجم عمر الشريف، وعلقت عليها قائلة: أجمل تحية ليا من أجمل في الوطن

العربي في مهرجان القاهرة السينمائي.. أحلى أيام.. الحمد لله.

يذكر أن النجم محمود ياسين التقى لأول مرة بالنجمة شهيرة داخل الأستوديو عندما كان محمود ياسين يمثل فيلم

Advertisements

نحن لا نزرع الشوك، وكانت شهيرة وقتها طالبة في معهد الفنون المسرحية، لينمو الحب بينهما ويتزوجا في العام التالي مباشرة بعد فترة خطوبة دامت 9 أشهر.

وشارك محمود ياسين وشهيرة معًا في بطولة 14 فيلمًا، من أبرزهم: سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، الجلسة سرية، نواعم.