اسامة الطيب يستعد لطرح أغنية سلف ودين

يستعد المطرب الشاب اسامة الطيب لطرح اغنية جديدة بعنوان سلف ودين، من المقرر طرحها قريبًا.
حيث ان الاغنية جاء سبب تسميتها بهذا الاسم نظرا انهاتتحدث عن الاصدقاء وغدرهم وعن واقع مجتمعي نعيش فيه الاغنية ينطبع عليها الجانب الشعبي.
اغنيه "سلف ودين" غناء اسامهالطيب، الحان اسامه الطيب، كلمات، الشاعر ايمن سراج الدين، صولو اورج محمود شاهي، توزيع عمرو الخضري، انتاج A.M. GROUP، سوشيال ميديا وجرافيك على تيتو وزيزو ارسي سي، تحت رعايه عمرو عبد الرحيم.
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