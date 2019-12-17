كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان أحمد رزق، على مشاركة محبيه صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "رزق"، مجموعة صور جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد"، وظهر في الصور وهو برفقة الفنانة سوسن بدر، والفنانة ميرنا نور الدين، وعلق على الصور قائلاً: "من مسلسل بخط الإيد، قريبًا، يارب يعجبكوا".

أبطال مسلسل "بخط الإيد"



المسلسل بطولة سوسن بدر، أحمد رزق، محمد حاتم، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين، والمسلسل من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

فيلم "الممر"



يُشار أنَّ آخر أعمال الفنان أحمد رزق السينمائية مشاركته في فيلم" الممر"، ،والفيلم تم عرضه بالسينمات فى سباق عيد الفطر الماضي، و عُرض على شاشات التلفزيون في احتفالات نصر أكتوبر، وهو بطولة أحمد عز،محمد فراج،أحمد فلوكس، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار،أحمد رزق، محمد الشرنوبى،بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم :هند صبرى، حجاج عبد العظيم، شريف منير، انعام سالوسة.

