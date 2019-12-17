تراند اليوم : صورة جديدة من كواليس ختم النمر لأحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى صورة جديدة له من كواليس مسلسل “ختم النمر” من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر أحمد صلاح حسنى فى أسوان، حيث يستكمل تصوير مشاهد المسلسل والذى يعد أول بطولة مطلقة له فى الدراما التليفزيونية.

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى أحمد صلاح حسنى وجاءت أبرز التعليقات:

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نجم صاعد بقوة، منور اسوان، بالتوفيق.

ويذكر أن مسلسل “ختم النمر” بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل “حكايتى”، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح حسنى السينمائية فيلم “الممر” الذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.