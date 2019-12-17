تراند اليوم : حلا شيحة تعبر عن سعادتها بعملها مع تامر حسني في “مش أنا”-صورة

نشرت الفنانة حلا شيحة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مجموعة من الصور الجديدة من كواليس فيلم ” مش انا ” .

وظهرت حلا شيحة برفقة الفنان تامر حسني والفنانة سوسن بدر والفنان مجد الكدواني.



وعلقت حلا شيحة على الصور قائلة ” مش أنا فيلم قصة وسيناريو وحوار وتأليف تامر حسنى بدأنا التصوير من أيام ”

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وأضافت حلا شيحة: “سعيدة اني مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر والمخرجة المفاجأة سارة رفيق”.

ونالت الصور اعجاب كبير من متابعى حلا شيحة وجاءت ابرز التعليقات : بالتوفيق ان شاء الله , مبروك , مستنينكوا.

يذكر أن فيلم “مش أنا” هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن و سينرجى فيلمز ، ويشاركة البطولة الفنانون :”سوسن بدر وماجد الكدوانى وحلا شيحة”.