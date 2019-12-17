تراند اليوم : بنت رضوي الشربيني علمتها معني الأمومة بهذة الطريقة – صورة

تحرص الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة صور ابنتيها ومواقفها معهم عبر حساباتها الخاصة على ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏

نشرت رضوى الشربيني عبر حسابها الخاص على Instagram، صورة برفقة ابنتيها “تيا وتمارا” وهي ‏تحتضنهما.‏

علقت الشربيني على الصورة قائلة: “الفرق ما بينهم 4 سنين و4 أيام، بس نفس الشبه، نفس الملامح، نفس ‏الروح، الكبيرة علمتني الأمومة والصغيرة علمتني الحياة، مش عايزة أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه ‏أعيش لحد ما أحس إني عملت اللى عليا”.‏

تابعت رضوى الشربيني: “كل سنة وأنتم روحي، كل سنة و أنتم حياتي، كل سنة وأنتم معايا، عيد ميلاد سعيد تيا ‏وتمارا”.‏

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة‎ “CBC ‎سفرة‎”.‎