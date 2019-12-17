تراند اليوم : بنت رضوي الشربيني علمتها معني الأمومة بهذة الطريقة – صورة

تحرص الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة صور ابنتيها ومواقفها معهم عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشرت رضوى الشربيني عبر حسابها الخاص على Instagram، صورة برفقة ابنتيها “تيا وتمارا” وهي تحتضنهما.
علقت الشربيني على الصورة قائلة: “الفرق ما بينهم 4 سنين و4 أيام، بس نفس الشبه، نفس الملامح، نفس الروح، الكبيرة علمتني الأمومة والصغيرة علمتني الحياة، مش عايزة أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما أحس إني عملت اللى عليا”.
تابعت رضوى الشربيني: “كل سنة وأنتم روحي، كل سنة و أنتم حياتي، كل سنة وأنتم معايا، عيد ميلاد سعيد تيا وتمارا”.
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة “CBC سفرة”.