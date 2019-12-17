محمود حميدة يوضح سبب عدم حضوره مهرجان القاهرة السينمائي

متابعة بتجــــــــــرد: استضاف برنامج عرب وود في إحدى حلقاته الفنان الكبير محمود حميدة الذي وضح سبب غيابه عن حفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي حيث أرجعه إلى عدم إرسال المهرجان الدعوة له، والتي بدونها يكون الآتي متطفلاً، على حد وصفه.
وقال حميدة إنه اتصل برئيس المهرجان، المنتج ومؤلف السيناريو محمد حفظي، ليستفسر منه عن الأمر فأكد أن هناك خطأ حدث من أحد المسئولين عن إرسال الدعوات وأن هناك تحقيقا موسعا في الموضوع لمعرفة سبب الخطأ غير المقصود، حتى يتم تلافيه في المستقبل.
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