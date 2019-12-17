بعد الصمت.. أصالة تكشف سبب تجاهلها أخبار انفصالها عن زوجها – ماذا قالت؟

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة السورية أصالة موجة جدل جديدة بسبب تصريحات أدلت بها خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج The Insider الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

ورداً على سؤال عن تعليقها على مجريات العام 2019 أشارت إلى أنها كانت سنة جيدة عموماً مع الإشارة إلى أنها عاشت خلالها بعض المشاعر المؤلمة.

وتابعت أن هذا العام كان عظيماً على المستوى المهني، “نص نص” على الصعيد الاجتماعي مكررة أنها عانت من بعض التخبط.

وتعليقاً على بكائها على المسرح خلال حفل أحيته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض قالت: “فهمت عليك أوعى. الحمدالله”.

Advertisements

وأضافت رداً على سؤال حول التعليقات التي تطلقها أثناء وقوفها على المسرح وتحدث ضجة: “أي شيء بحسه أنا وبيخصني أنا وما بيطال شعور أي فرد من أفراد عائلتي، زوجي أو ولادي أو والدتي أو أخواتي، رفقاتي، طالما هو شعور بس خاص فيي أنا بحس بإمانة أني قوله، لكن مستحيل ولا يمكن إني أحكي شيء يمس أي حدا من هي الأطراف اللي حكيت عنهم”.

وتابعت: “بعبر بصدق عن كل ما يخصني أنا وبس لأني بحس إني أنا ملك عام وصناعة الناس”.

يذكر أن العام الحالي شهد انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان بعد أن أعلن الخبر الإعلامي تامر أمين في إحدى حلقان برنامجه آخر النهار المذاع على قناة “النهار”، بعد سلسلة من المنشورات التي نشرتها على حسابها الشخصي بإنستجرام، والتي تحدثت فيها عن الهجر والإحباط والخيانة.