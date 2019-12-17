شيماء سيف تحرج متابعاً في الحرم الشريف.. هذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها على إنستغرام، صورة للكعبة المشرفة خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وعلقت عليها كاتبة: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. يارب اكتبها لكل مشتاق”.

وعلق أحد المتابعين على الصورة كاتباً: “كان نفسي يا شيماء أتصور معاكي.. أنا شوفتك ع فكرة وكنتي لابسه نقاب”، لترد عليه كاتبة: “أنا جاية لربنا وأنت جاى لربنا متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد ولو كان مين وربنا يتقبل منا جميعاً”.

يذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرًا مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في تقديم عرض فكاهي خلال موسم جدة بالمملكة العربية ‏السعودية، تحت ‏شعار “جايين على جدة”.‏

كما شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم‏.