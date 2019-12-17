ابنة شقيق عادل إمام تلفت الانظار بما كشفته عن علاقتها به

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت نور إمام، إبنة شقيق الفنان المصري عادل إمام، تفاصيل عن حياتها المهنية خلال لقاء أجري معها ضمن فقرة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وأشارت إلى أنها كانت تهتم بعالم الموضة منذ أيام المدرسة حيث كانت تتبادل أحاديث حول آخر الصيحات مع صديقاتها.

وأضافت أنها بدأت تتعلم بعد ذلك تصميم الملابس لنفسها، لافتة إلى أن التصاميم كانت تحظى بإعجاب بالجميع. وتابعت أن هذا شجعها على القيام بخطوات جدية بعد ذلك حيث أنشأت خط الموضة الخاص بها في العام 2017.

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وأفادت بأنها تهتم أيضاً بعالم الجمال وتنشر فيديوهات خاصة بالماكياج لأنها تحب أن تظهر المرأة بشكل جميل بكامل تفاصيله. وعن العمل في مجال عرض الأزياء قالت إنها لم تفكر بذلك، مضيفة أنها لم ترد خوض تجربة التمثيل أيضاً.

ولفتت الأنظار بوصفها للعلاقة التي تجمعها وعمها الفنان القدير حيث علقت: “حاجة كبيرة قوي، حبيبي وعمي وقدوتي وأبويا الثاني، كبير العيلة”، مشيرة إلى أنه يشجعها دائماً وإلى أن بعض المتابعين يعتقدون أنها ابنته أو إحدى معجباته عند نشر صورة لهما معاً.