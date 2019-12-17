مشاهير العالم يحتفلون بعيد ميلاد “ديدي” الـ50

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل مغني الراب الأميركي “شون كومز”، الشهير بـ”بديدي” بعيد ميلاده الـ50، وسط عدد كبير من مشاهير ونجوم العالم، إذ تم وصف الحفل من قِبل الكثيرين بأنه مؤتمراً لـ”السوبر ستارز”.

ولعل من أبرز الذين حضروا الحفل واهتمت بهم وسائل الإعلام العالمية هي كايلي جينير، التي تألقت بإطلالة سوداء مميزة بتصميم كلاسيكي.

فستان كيم كاردشيان بـ6 آلاف جنيه استرليني

لم تكن كايلي بمفردها في هذا الحفل، لكن كانت بصحبة عائلتها، وأبرزهم شقيقتها عارضة الأزياء ونجمة البرامج التلفزيونية كيم كاردشيان، وزوجها المغني كانى ويست.

وفي هذا الحفل ظهرت كاردشيان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان ساتان من Vivienne Westwood ملون باللون الأصفر الباهت، ويصل سعر هذا الفستان إلى نحو 6 آلاف جنيه إسترليني. وشاركت كاردشيان الفستان من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

ليناردو دي كابريو يحتفل بديدي

كما كانت النجمة العالمية بيونسيه برفقة زوجها JAY-Z ضمن أبرز النجوم الذين احتفلوا بميلاد ديدي، وكذلك الممثلة الإنكليزية كيت بيكنسل، وعدد من النجوم الأصدقاء المقربين لمغني الراب.

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حضر الحفل أيضاً، بجانب أطفال “ديدي”، كل من ناعومي كامبل عارضة الأزياء الإنكليزية ذات الأصول الأفريقية، والمطربة الأميركية كاردي بي، ومغني الراب الأميركي أوفسيت، ومغني الـ” آر أن بي” الشهير آشر، ومغنية الراب كوين لطيفة.

كما حضر الفنان الأميركي الحائز على الأوسكار، ليوناردو دي كابيرو، بالإضافة إلى وليل كيم، وماري جي بليج، والمطرب العالمي سنوب دوغ، والممثل العالمي كيفين هارت.

أحد أثرياء نيويورك

يذكر أن “شون كومز” كان قد ولد في عام 1969 في حي هارليم، الواقع بمدينة نيويورك الأميركية، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة على الساحة الفنية، مكنّته لاحقاً من تأسيس شركة إنتاج خاصة به أسماها “باد بوي” في عام 1993.

اشتهر دادي ببعده عن طرح الألبومات الموسيقية منذ تسعينيات القرن الماضي، إذ فضّل أن يطرح أغنياته بشكلٍ منفرد، فكان معروفاً عنه أنه يصدر الكثير من الأغنيات مقابل القليل من الألبومات.

ولم يدخل ديدي عالم الغناء للحصول على الشهرة والمال، لا سيما وأنه من قبل كان أحد أثرياء مدينة نيويورك، وهو ما ساعده في تأسيس شركته في وقتٍ مبكر.