خاص- نيقولا معوض سفيرًا… والبداية من مصر

يعيش الممثل اللبناني نيقولا معوض حالة من النشاط الفني حيث ان في جعبته حالياً العديد من الاعمال الفنية والنشاطات الاجتماعية.

“معوض” سافر في الأيام الماضية الى تركيا لاستكمال تصوير الفيلم السينمائي “ماكو”، حيث يجسّد فيه شخصية “شريف ناهي” في العمل المستوحى عن قصة حقيقية حول العبّارة سالم اكسبرس الشهيرة، التي سقط ضحيتها عشرات المصريين بعد غرقها في مياه البحر الأحمر.

موقع الخليج 365 تواصل مع “معوض” حيث لفت لنا الى أنه متواجد حالياً في تركيا لتصوير مشاهده في فيلم “ماكو، من ثم سيسافر الى القاهرة ليوم واحد في 18 ديسمبر، للكشف في مؤتمر الصحفي عن الحملة العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي يتبناها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس الإيدز في مصر في عام 2020 وذلك بصفته سفيراً لهذه الحملة في المنطقة العربية.

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وأكد نجم “الباشا” أن في عام 2020 سيكون له جولات في عدة بلدان لتسليط الضوء على موضوع الايدز لأجل مساعدة الاشخاص المصابين بهذا الفيروس والتوعية من مخاطره وطرق الاصابة به.

بعدها يعود “معوض” الى بيروت لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل “العودة” الذي يجمعه مع الممثلة دانييلا رحمة ونخبة من الممثلين، انتاج ايغل فيلمز اخراج ايلي السمعان ومؤلف من ثلاثين حلقة، على أن ينتهي تصويره في منتصف شهر كانون الثاني المقبل.

ختم نيقولا الدردشة معنا مؤكداً أنه سينتهي تصوير فيلم “ماكو” أول أسبوع من العام الجديد، حيث سيتنقل في عدة بلدان لاستكمال مشاهده وهي تركيا، روسيا، الامارات وسبق ان صوّر في مصر والبحر الأحمر.