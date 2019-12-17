المطربة شيماء الشايب تؤكد تحضيرها "كليب" سيكون مفاجأة للناس

قالت المطربة شيماء الشايب، إنها تحضر لسينجل جديد، وهو لون جديد عليها تماما، دراما و رقص، انتهت من تسجيله، وتصويره على طريقة الفيديو كليب.وأضافت أنها تعتقد أن الأغنية ستكون مفاجأة للناس وتتوقع أيضا لها النجاح لأن كلماتها قوية ولحنها قويا جدا.

الأغنية من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي وتوزيع أحمد عادل وهندسة صوتية ماهر صلاح، ومن إنتاج ريتشارد الحاج.

جدير بالذكر أن "شيماء الشايب" طرحت بشهر مارس الماضي "ميني ألبوم" حمل عنوان "حاسة بيأس"، عبر قناتها على يوتيوب وأنغامي، وتضمن أربع أغنٍيات تمّ تصويرها بطريقة "الفيديو كليب"، وجميعها من إخراج متى رشدي.

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