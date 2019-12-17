شكرا لقرائتكم خبر عن "أجمد كرو فى الدنيا".. أحمد زاهر يحتفل بأول يوم تصوير مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسلسل "البرنس"، بانطلاق أول يوم تصوير المقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك بـ"تورتة" مكتوب عليها اسم المسلسل.

وكتب الفنان أحمد زاهر:" بسم الله توكلنا علي الله اول يوم في مسلسل البرنس يارب اكتبلنا التوفيق والنجاح المبهر بأذن الله مع أجمد كرو في الدنيا مسلسل البرنس".



أحمد زاهر

وكانت قد أبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نوراللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.