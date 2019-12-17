شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السقا ومنى زكى من كواليس "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشغل النجم أحمد السقا حاليا بتصوير مشاهد فيلم العنكبوت التى تجمعه بالنجمة منى زكى، ويعد الفيلم سببا لخروج السقا من السباق الرمضانى المقبل، لانشغاله بالانتهاء من تصوير أحداثه.



السقا ومنى زكى

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

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فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.