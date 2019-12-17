شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد داوود ودينا الشربينى ونسرين أمين من كواليس "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع فيلم "يوم 13" بانطلاق تصوير العمل الذى يشارك فى بطولته أحمد داود ودينا الشربينى ومحمد شاهين ومحمود حافظ، والمقرر طرحه عام 2020.



13 يوم

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فيلم "يوم 13" يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب فى نفس الوقت وينطلق تصوير أول مشاهده الاثنين المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث.

وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لأبطال الفيلم مع أحمد داود، حيث وقع الاختيار على كلاً من دينا الشربيني، جومانا مراد، محمود عبد المغني، نسرين أمين، أحمد زاهر، محمد شاهين، فيدرا وعدد من آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف والعمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق.