شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين إليسا وياسمين صبري .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة ياسمين صبرى، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت ياسمين بإطلاله جذابة برزت جمالها و أنوثتها، وشاركت جمهورها بصورعبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها " خلف الكواليس"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها، متغزلين فى إطلالاتها فائقة الجمال.

كما أعادت الفنانة إليسا، نشر صور ياسمين صبرى عبر حسابها على تويتر، متغزله فى جمالها وكتبت، قائلة:" جميلة"، وردت ياسمين صبرى على مدح إليسا، قائلة:" صديقتى الجميلة".

وتخوض ياسمين صبرى ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية بمسلسل "فرصة تانية" فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى فى ثانى تعاون مع الشركة فى الدراما بعد "حكايتى" الذى قدمته فى شهر رمضان الماضى وخاضت به أولى بطولاتها.

مسلسل "حكايتى" وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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