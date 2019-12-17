شكرا لقرائتكم خبر عن حنان عادل "بديل" سهر الصايغ فى مسرحية المتفائل لحين عودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "المتفائل" يوم الأحد 22 ديسمبر ولمدة شهر بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسى ولكن بدون نجمة المسرحية الفنانة سهر الصايغ لانشغالها بتصوير مسلسل وفيلم جديد.

وكشف المخرج إسلام إمام مخرج المسرحية لـ"الخليج 365" عن البطلة الجديدة التى ستقوم بدور سهر الصايغ قائلا: اخترت الفنانة حنان عادل وهى فنانة مسرحية متميزة ولكن النجمة سهر الصايغ ستعود للمسرحية مرة أخرى حسبما اتفقنا معها بمجرد انتهائها من التصوير، ولذلك فأعتقد أن حنان ستعرض لمدة أسبوع وتستكمل سهر الصايغ بقية الموسم فى الإسكندرية.

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مسرحية "المتفائل" اختتمت عروضها على المسرح القومى بالقاهرة عقب تقديم 75 ليلة عرض ورفعت لافتة "كامل العدد"، فوصل عدد الحضور بكل العروض إلى 35 ألف متفرج، ويستعد العرض حاليًا لجولته ضمن محافظات الوجه البحرى والصعيد، فمن المقرر يتوجه فريق المسرحية إلى الإسكندرية خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعدها لمحافظة طنطا، ثم محافظتى قنا وأسوان، ليعود العرض مرة أخرى لمحافظة القاهرة بناء على طلب الجمهور.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.