شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليون زيادة لـ فيلم جون سينا الجديد Playing with Fire..في الأسبوع الأخير لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم الكوميديا والعائلة Playing with Fire ، بـ حوالى 4 مليون دولار، عن الأسبوع الماضى، وبالتالي تكون إجمالي وصلت الإيرادات إلى 50 مليون و 993 ألف دولار، منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الماضي، في دور العرض المختلفة حول العالم.

وبذلك يكون قد تخطى الفيلم تكلفة ميزانيته، حيث تكلف العمل 29 مليون دولار، وانقسمت الإيرادات بين 43 مليون و 259 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و7 مليون و 733 ألف دولار حول العالم.

فيلم Playing with Fire من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن بطولة جون سينا، كيجان مايكل كي، جون ليجويزامو، بريانا هيلدبراند، كريستيان كونفيري، فينلي روز سلاتر، جودي جرير، دينيس هيسبرت، تومي يوروب، كريس ويب، براد كيلي، جيسيكا جارسي.

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فيلم Playing with Fire يدور حول لقاء بين طاقم من رجال الإطفاء بعد مباراتهم، وذلك عندما يحاولون إنقاذ ثلاثة أطفال أشقياء، والذين لا يريدون الانصياع لأوامرهم.

كما قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقريرموقع " variety ".

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.