نجل شقيقة أنغام يوجه رسالة لها بعد تكريمه معها في نفس المهرجان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الطفل ياسين، ابن الفنانة الراحلة غنوة محمد، شقيقة الفنانة المصرية أنغام، عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه مؤخرًا في فعاليات مهرجان نجم العرب.

وقال الطفل ياسين، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالتكريم وحصوله على جائزة في المهرجان، مشيراً إلى أن هذه ثامن جائزة له، عن دوره في مسلسل “زي الشمس”، وأنه أصبح الآن مشهورًا ويلتف حوله المعجبين في الشارع، ويطلبون منه التصوير وهو ينفذ طلبهم على الفور دون تردد، فهو سعيد بهذا الحب المحاط به.

كما علق ياسين، على حصوله على جائزة من مهرجان تحصل فيه خالته أنغام، هي الأخرى على جائزة مثله، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف في البداية أن خالته سوف تحصل على جائزة معه، وعندما تم إخباره بالأمر شعر بالسعادة الكبيرة.

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ووجه ياسين، رسالة لخالته لأنغام، بعد أن تعذر عليه الالتقاء بها في المهرجان، قائلاً لها في الميكرفون: “بحبك”.

وكان ياسين ابن غنوة، قد حصل على جائزة عن دوره في مسلسل “زي الشمس”، وذلك بعد أن حصل على حب ودعم الجمهور الذين صوتوا له من أجل نيل التكريم.

ومن جهتها، عبرت أنغام، على حبها الكبير لياسين، مؤكدة على أنه ابنها الثالث والنعمة التي رزقها بها الله مؤخرًا.