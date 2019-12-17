ياسمين صبري تطل على جمهورها بالروب الأبيض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصورة وهي ترتدي روب أبيض، بينما مازال شعرها في مرحلة الإعداد، وبهذا خرجت ياسمين عن المألوف، حيث اعتادت الظهور بكامل أناقتها بالفستان.

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الفنانة المصرية علقت وكتبت: «وراء المشهد»، وانهالت عليها التعليقات من قبل عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها، كما علقت الفنانة هنا الزاهد وكتبت: «الأجمل».

على جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري على مسلسلها لرمضان 2020 “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.

الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي شارك ببطولته عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد صلاح حسني، نهال عنبر، هنادي مهنا، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، وغيرهم.

المسلسل حقق نجاحا كبيرًا، كما انجذب الجمهور لقصة الحب القائمة بين داليدا بطلة العمل وعلي البارون والذي قام بدوره الفنان أحمد صلاح حسني.