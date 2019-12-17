صورة نادرة من خطوبة الفنان مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل خطوبة الفنان الراحل مصطفى متولي على شقيقة الفنان عادل إمام.

الصورة ظهر فيها الفنان مصطفى متولي وهو يضع الخاتم في يد شقيقة الزعيم، والذي كان يجلس بجوار شقيقته.

اللقطة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان الراحل، وتوالت التعليقات التي دعت له بالرحمة والمغفرة.

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مصطفى متولي كان على علاقة وثيقة بالفنان عادل إمام ليس على الصعيد الأسري فقط، ولكن على الصعيد الفني أيضا، حيث قدما معًا عدد من الاعمال الفنية.

الزعيم عمل مع مصطفى متولي في مسرحية «بودي جارد»، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى يوم 6 أغسطس من عام 2000، حيث رحل مصطفى إثر أزمة قلبية مفاجئة.

عادل إمام رفض تأجيل عرض المسرحية، وصمم على العرض، وقدم الفنان محمد داوود الدور بدلًا من الفنان الراحل، وبكي عادل في آخر العرض وقال صارخا: «انت فين يا متولي».

مصطفى متولي هو والد الفنان الشاب عمر متولي، وشارك الزعيم في عدد من الأعمال ومنها: «المنسي، مسرحية الواد سيد الشغال، شمس الزناتي، جزيرة الشيطان»، وغيرها.