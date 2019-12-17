هبة مجدي: الملابس الجريئة لا تليق بي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي، سر نشرها صور بدون ماكياج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم ظهورها بملابس جريئة خلال المهرجانات الفنية.

هبة مجدي، قالت في تصريحات إعلامية: “طبيعي أن يظهر الإنسان على طبيعته وذلك أثناء عدم انشغاله بأعمال فنية معينة ويكون من الأفضل أن يكون على طبيعته”.

وعبرت عن سعادتها بوصفها بفنانة محتشمة خلال مشاركتها في المهرجانات متمنية أن تظل هكذا دائمًا، وكشفت عن السر في ذلك قائلة: “معرفش أعمل شيء ليس له علاقة بي وهذا هو ما يشبهني، ولا أستطيع ارتداء شيء لا يليق عليّ، وأسعد عندما أرى الناس تأخذ بالها ومبسوطة بلبسي، ولا تغضب من عدم تغيري الشكل واللجوء إلى الملابس الملفتة”.

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وعن ابنتها “دهب”، أكدت أن والدتها وحماتها وزوجها الفنان محمد محسن يهتمون بها في حال انشغالها بالتصوير، وأنها في حال انتهائها من انشغالتها الفنية لا تغادر منزلها لتعويض ابنتها فترة غيابها.

تستعد الفنانة هبة مجدي لتصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد “الأخ الكبير” أمام الفنان محمد رجب، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح.

وكان أخر أعمالها مسرحية “الملك لير”، وهي من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم وأيمن الشيوي، وإخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.