ميريام فارس تتبرع بأجرها عن حفل موسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قررت التبرع بريع حفلها في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية لصالح الأعمال الخيرية بلبنان.

بولا يعقوبيان، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “مريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها الى المحتاجين في وطنها، شكرا على عطائك وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب أن نحاول مع نجومنا أن نحث كل مقتدر على المساعدة مع نجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا”.

ومن المقرر أن يقام حفل ميريام فارس، الأول في موسم الرياض يوم 18 ديسمبر على مسرح محمد عبده، بوليفارد، ويشاركها في الحفل الفنان سعرد لمجرد، والذي يعود للحفلات بعد غياب دام لمدة 3 سنوات.

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يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ميريام فارس، قللت من نشاطها الفني في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وذلك على خلاف كل عام، حيث تخلفت هذا العام عن الكثير من المهرجانات الفنية والحفلات التي كانت تشارك فيها.