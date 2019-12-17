منتجو «بانيبات» يستجيبون للرقابة بالحذف بعد الاحتجاجات الواسعة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قال مسؤول حكومي كبير في ولاية راجستان الهندية، إنه في خضم احتجاجات عدد كبير من الطوائف الدينية، وافق منتجو فيلم “بانيبات” على حذف جزء من الفيلم ارضاءً للشعب.

أخبر رئيس الوزراء راجيف سواروب وكالة الأنباء(PTI) يوم الأربعاء 11 ديسمبر: “أبلغنا موزع الفيلم بأن منتجي الفيلم سوف يقومون بتحرير جزء معين من الفيلم”. وقال إن المنتجين سينقلون النسخة المعدلة من الفيلم إلى لوحة الرقابة.

سعت حكومة الولاية إلى الحصول على رد من منتجي الفيلم من خلال موزعها بعد احتجاجات واسعة قادها متطرفون هندوس ضد الفيلم يوم الاثنين.

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توقف عرض الفيلم في معظم قاعات السينما في الولاية بسبب الاحتجاجات. كما تم تخريب قاعة سينما هنا من قبل المتظاهرين يوم الاثنين.

انتقد وزير السياحة فيشفيندرا سينغ ووزير التعليم جوفيند سينج دوتاسارا ورئيس الوزراء السابق فاسوندارا راجي تصوير الفيلم لشحصية مهراجا سوراجمال في بهاراتبور.

وكان رئيس الوزراء أشوك جيلوت قد قال أيضًا إن الرقيب يجب أن يحيط علما بردود الفعل ضد تصوير شخصية عقيدية وتاريخيى بحجم سوراجمال، الذي يظهره الفيلم بمظهر الخسيس المتواطئ. وأنه حرم من المساعدة لجيش المراثا خلال معركة بانيبات ​​الثالثة التي خاضت بين الماراتاس والملك الأفغاني أحمد شاه العبدلي في 1761.

يلعب أرجون كابور دور Sadashiv Rao Bhau، قائد جيش Maratha في الفيلم. واجهت الدراما التاريخية “Padmaavat” أيضا احتجاجات في ولاية راجاستان وغيرها من الولايات الشمالية على تصوير الملكة راجبوت Padmini.