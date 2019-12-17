سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/12/17 11:11 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
حافظ الجنيه المصري على مكاسبه أمام الدولار الأمريكي بداية تعاملات الثلاثاء في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وفق متعاملين.
وتراجع سعر الدولار في مصر في تعاملات الإثنين دون 16 جنيها في عدة بنوك للمرة الأولى منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وتراوحت انخفاضات العملة الخضراء بين 3 و6 قروش - الجنيه مائة قرش- في بعض البنوك المصرية.
وفي البنك الأهلي أكبر بنك حكومي مصري بلغ متوسط سعر الدولار 16 جنيها للشراء مقابل 16.1 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنوك مصر وعودة ومصر إيران والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني.
أعلى سعر للدولار في مصر
وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 16.07 جنيه للشراء مقابل 16.16 جنيه للبيع، تلاه بنك البركة بسعر 16.06 جنيه للشراء مقابل 16.16 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار في مصر
وجاء أقل سعر للدولار في مصر لدى المصرف المتحد الذي بلغ سعر الشراء لديه 15.98 جنيه مقابل 16.08 جنيه للبيع وهو ذات السعر الذي طرحه البنك المصري الخليجي.
وأعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 15.97 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع.
وضخت صناديق الاستثمار العالمية 490 مليون دولار في سوق الدين الحكومي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر في البنك المركزي المصري.
أسعار اليورو والإسترليني
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.81 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 21.17 جنيه للشراء و21.47 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.50 جنيه للشراء مقابل 53.09 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
ويشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا، في الفترة الماضية، حيث تراجع معدل التضخم، كما انخفض معدل البطالة وارتفع معدل النمو الاقتصادي.
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