برج خليفة يتزين بعلم البحرين احتفالا بعيدها الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت دولة الإمارات في الاحتفال باليوم الوطني البحريني الـ48، الإثنين، تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتزيّن برج خليفة في دبي بلوني علم البحرين الأحمر والأبيض، احتفاء بأعياد المملكة الوطنية التي تحل 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وتتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.

وأضاء البرج الأطول في العالم واجهته كاملة بلوني العلم البحريني، بالتزامن مع تمايل نافورة دبي الشهيرة على إيقاع النشيد الوطني للمملكة، في ترجمة لعمق العلاقات بين البلدين.

وبدت الفرحة على وجوه أعداد غفيرة من الزوار الذين تمركزوا حول النافورة، لمشاهدة العرض البصري المبهج.