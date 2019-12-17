سيلينا جوميز تبحث عن شريك حياة بهذه المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، إنها تبحث عن "شريك حياة صادق"، يستطيع أن يسعدها، وأن يتعامل معها "بطريقة طبيعية".

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني، الثلاثاء، بأن المغنية الشابة كشفت عن بعض الطباع الأساسية التي تبحث عنها في شريك حياة رومانسي، وأوضحت أنها تريد مواعدة شخص لا يحاول إخفاء نواياه الحقيقية، لأنها عادة ما تدرك ما يريده الآخرون بعد "خمس ثوان فقط" من الحديث معهم.

ونقل الموقع الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير عن جوميز، 27 عاما، القول إنها تريد شريكا صادقا، مضيفة "أشعر في غضون أول خمس ثوان بأنني يمكنني إدراك ما إذا كان الشخص الذي أقابله يريد شيئا ما".

وأضافت: "أُفضّل شريك الحياة المرِح، فأنا لا أحب الغطرسة.. أفضله مرحاً ومغامِراً، وواقعياً وهادئاً".

يذكر أن سيلينا تستعد لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم "رير" أو ”نادر“، في الـ10 من يناير/ كانون الثاني المقبل.