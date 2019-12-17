ستيفاني صليبا تصدم الجمهور بانسحابها من مسلسل "من الآخر".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا اليوم الثلاثاء انسحابها من مسلسل "من الآخر" والمقرر عرضه في رمضان المقبل وكتبت صليبا عبر حسابها على تويتر: "أعلن بكل محبة، وبالاتفاق مع المنتج الصديق صادق الصبّاح إنسحابي من مسلسل "من الآخر" متمنية للزملاء الأعزاء كل التوفيق في هذا المشروع. انتظروا إعلاني عن عملي الجديد مع شركة الصبّاح قريبًا."

وفور نشر صليبا لهذه التغريدة، قام المنتج صادق الصباح بالرد عليها قائلًا: "مع إعلان النجمة ستيفاني صليبا إنسحابها من مسلسل "من الآخر" نؤكد احترامنا لقرارها ونعلن قريبًا المشروع الجديد الذي سيجمعها بشركة الصبّاح ".

وصدم هذا الإعلان جمهور الفنانة اللبنانية والذين تساءلوا عن السبب وراء هذا القرار المفاجيء، خاصة مع اقتراب الموسم الرمضاني المقبل.

وشكك البعض في أن يكون هناك خلافٌ قد وقع بين صليبا والصباح وأن وجود عمل ثان يجمعهما هو محاولة من صليبا والصباح لإغلاق باب الأخبار حول خلافاتهما، وأنه لا يوجد بالحقيقة أي عمل سيجمعها.

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يُشار إلى أن مسلسل "من الآخر" كان من المفترض أن يجمع الفنان السوري معتصم النهار في أول بطولة مُطلقة له بعد نجاحه بالموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية جاد في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب قصي خولي ونادين نجيم، بالإضافة للفنانة سينتيا صموئيل والتي حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا في العمل نفسه من خلال شخصية يارا ابنة خالة الدكتورة بيان "نادين نجيم" والتي تغار منها وتقوم بمحاولة تقليد ستايلها بالفنانة ستيفاني صليبا، وهو من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا.

فيما برزت الفنانة ستيافني صليبا من خلال دورها في المسلسل السوري "دقيقة صمت" إلى جانب الفنان السوري عابد فهد والفنان خالد القيش، بالإضافة للفنان فادي صبيح وعدد من النجوم. العمل الذي كتبه سامر رضوان حقق نجاحًا كبيرًا، ولفتت فيه صليبا الأنظار بسبب تقديمها دورًا لا يعتمد على الجمال، واعتبر البعض أن صليبا قدمت دور عمرها خاصة أنها تواجه باستمرار اتهامات بأنها لا تملك موهبة تمثيلية وأنها تعتمد على جمالها في أدوارها.

وبانسحاب صليبا هذا أُثيرت عدة تساؤلات عن النجمة التي ستخلفها في العمل وسبب الانسحاب؟!