مسلسل كيفانش تاتليتوغ وسونغول أودان الأكثر تأثيرًا عربيًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرًا عن الدراما التركية وتأثيرها على الجمهور حول العالم، وقالت الصحيفة إن المسلسل التركي الشهير "نور" من بطولة كيفانش تاتليتوغ وسونغول أودان، هو المسلسل الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي.

وأضافت الصحيفة أن العمل الذي عُرض في عام 2007 على إحدى الفضائيات العربية وتم دبلجته إلى اللغة العربية، كان قد حقق في وقت عرضه 92 مليون مشاهدة، مضيفة أن مسلسل "نور" كان بداية انتشار المسلسلات التركية في الوطن العربي.

وبذلك؛ أًصبحت تركيا ثاني أكبر موزع للمسلسلات بعد الولايات الأمريكية المتحدة، نتيجة انتشار الدراما التركية بشكل كبير في الوطن العربي.

وتفاعل الجمهور مع هذا التقرير بشكل كبير، خاصة الجمهور العربي الذي استذكر المسلسل والنجاح الكبير الذي حققه في سنة عرضه.

قصة المسلسل كانت تدور حول مهند "كيفانش تالتينوغ" الذي خسر زوجته ليقوم جده بتزويجه رغمًا عنه لقريبته الريفية البسيطة نور "سونغول أودان.

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في البداية يرفض مهند زوجته الجديدة إلا أنه ومع الوقت تبدأ مشاعره بالتغير نحوها، وترافق فترة زواجهما الكثير من المشاكل والمناوشات بينهما.

يُشار إلى أن مسلسل نور والذي تم دبلجته الى اللهجة السورية، كان بداية انتشار الدراما التركية بالوطن العربي بشكل خاص بالإضافة لمسلسل "سنوات الضياع"، ليتم بعدها عرض العديد من المسلسلات التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا، أبرزها "الأوراق المتساقطة" و"مسلسل "فاطمة"، بالإضافة إلى مسلسل "العشق الممنوع" من بطولة الفنانة التركية بيرين سات.

واستمر نجاح الدراما التركية لسنوات طويلة، وتحول نجومها إلى أيقونات لدى الجمهور العربي، والذي يعبر بشكل مستمر عن إعجابه بهم، حيث يملك مجموعة من نجوم ونجمات تركيا قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي من أبرزهم فهرية أفغان، وبوراك أوزجفيت والفنانة بيرين سات، وهازال كايا، وجانا يامان، وكيفانش تالتينوغ، وغيرهم.

ودفع اهتمام الجمهور العربي بالنجوم الأتراك عددًا من المنتجين العرب لاختيارهم للمشاركة ببعض الأعمال العربية مثل النجم خالد أرغنش، والنجمة سونغول أودان وغيرهما.