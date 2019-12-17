ألفت عمر تؤكد أن أحمد عز من الأوفياء في مهنته

القاهرة - محمد الشناوي
أشادت الفنانة ألفت عمر بالملصقات الدعائية لمسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد عز، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي خلال الشهر الجاري.وقالت عمر، إنها من أشد المعجبين بأحمد عز، لأنه مثال للفنان الحقيقي الذي لابد من وجوده في هذه المرحلة، مضيفة أنه يُطور من أدائه ويضع كامل تركيز على شغله، بحسب قولها.وتابعت: أرى أن أحمد عز من مدرسة التلقائية في الأداء، وأنا أعتبر نفسي من أبناء هذه المدرسة، التي يُعد أصحابها من الأوفياء والمخلصين في مهنتهم، وبعيداً عن كل ذلك، فأنا أتمنى التوفيق له في مسرحيته الجديدة، وواثقة من تحقيقه لنجاح كبير فيها كعادة كل أعماله". ويشارك في بطولة "علاء الدين" تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، من إخراج مجدي الهواري.
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