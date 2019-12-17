محمد فاضل يُعلن أن الدراما طرحت فكرًا مختلفًا خلال الخمس سنوات الأخيرة

قال المخرج الكبير محمد فاضل، أحد أبرز مخرجى الدراما على مدى تاريخها ومن مؤسسيها منذ نهاية الستينيات، أنه من الملاحظ خلال الخمس سنوات الماضية وجود كمية ضرب وقتل ودماء رهيبة تسكب في مسلسلات رمضان.

وأضاف فاضل، قائلا": "الدراما طرحت فكرا غريبا وهى عدم خلو البيوت المصرية من المدافع والمسدسات، وهذا غير حقيقى ولقد أجريت إحصائية على معظم أقاربى هل تحتفظون بمسدسات وأسلحة داخل بيوتكم فكانت الإجابة لا فمن أين أتت كل هذه الأسلحة؟ وأرفض الرأى الذى يقول لديك ريموت كنترول لتغير القناة وتمتلك حرية الاختيار فهذا ليس بصحيح فحرية الاختيار أصبحت غير موجودة نتيجة احتكار الإنتاج".

وتابع: "علينا أن ندرك الهدف الأساسى من إنشاء

التليفزيون

هو العلاقة المباشرة بين الوطن والناس، فقديما كانت العلاقة من خلال المنادى لنقل الأخبار بجملة «اسمعوا وعوا» ثم الراديو، ثم التليفزيون، ليصبح فردا من أفراد الأسرة، وقصة أن هناك عددا كبيرا يتابع اليوتيوب والمنصات والتريندات هى المؤشر على نجاح العمل، والنجم فكرة كاذبة".

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