هوليوود تحتفي بالعرض الأول لآخر أفلام Star wars









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أغلقت شركة والت ديزني مجموعة مبان كاملة في وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم Star wars the rise of skywalker حيث اجتمعت روبوتات ملوّنة ورواد فضاء يرتدون الدروع مع شخصيات بارزة من هوليوود في افتتاح العرض الأول على مستوى العالم أبرزهم النجم هاريسون فورد الذي مثل شخصية هان سولو التي ماتت في فيلم (ذا فورس أويكنز) عام 2015. إلى جانب نجوم لم يشاركوا في الفيلم الأخير منهم المخرج ستيفن سبيلبرج والمخرج سبايك لي والممثلة فرانسيس مكدورماند.

وقاد أشخاص يلوحون بسيوف مضيئة الحضور ومن بينهم نجما سلسلة حرب النجوم ديزي ريدلي ومارك هاميل على البساط الأزرق الذي وُضِعَ تحت خيمة ضخمة مصممة على شكل حظيرة لسفن الفضاء. كما زُيّن الفضاء بقبة تتلألأ فيها النجوم. ومن المقرر انطلاق عرضه للجمهور على مستوى العالم يوم بعد غد الخميس.



وينهي هذا الفيلم القصة التي بدأت قبل 42 عاماً في العام 1977 عندما قدّم المخرج والمنتج جورج لوكاس شخصية بطل شاب يحمل اسم لوك سكايووكر وأبهر المشاهدين بمجموعة من أجهزة الروبوت الفضائية الملونة ومجموعة من المحاربين طوال القامة وغيرها من الشخصيات الغريبة. وهو آخر أفلام سلسلة Star wars التي حققت رواجاً كبيراً والمصنفة ثاني أعلى سلاسل الأفلام إيراداً على الإطلاق إذ حققت مبيعاتها أكثر من 9.2 مليار دولار.