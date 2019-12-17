شكرا لقرائتكم خبر عن "الفترة اللى فاتت" أحدث أغانى هشام عباس.. وطرحها الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لألبوم "عامل ضجة" للنجم هشام عباس الإعلان التشويقى لفيديو كليب أحد أغانيه والتى تحمل اسم "الفترة اللى فاتت" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وإخراج حازم كتانة ومن المقرر طرح الكليب رسميا بعد غدا الخميس.

وطرح هشام عباس ألبومه الجديد مؤخرا فى الأسواق وعلى "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية، ويحمل عنوان "عامل ضجة"، والذى قدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات بها العديد من المفاجآت.

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ألبوم "عامل ضجة" ضم 11 أغنية هى:"عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.