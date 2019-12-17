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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأولى من تصوير "البرنس" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وانطلق فجراليوم الثلاثاء بمدينة الإنتاج الإعلامي تصوير أولى مشاهد مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقررعرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرون.
"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .
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