شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأولى من تصوير "البرنس" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق عمل مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان بانطلاق أول أيام تصوير العمل، وأحضر فريق العمل "تورتة" مكتوب عليها اسم المسلسل، والتف حولها رمضان والمخرج محمد سامى، وأبطال العمل، أحمد زاهر، اللبنانية نور، ونجلاء بدر وروجينا وإدوارد، وحسام شوقى مشرف عام الإنتاج بشركة سينرجى المنتجة للعمل.

وانطلق فجراليوم الثلاثاء بمدينة الإنتاج الإعلامي تصوير أولى مشاهد مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقررعرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرون.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .

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