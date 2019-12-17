- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة يجتمع الشقيقان في رقصة واحدة.. شاهد Chance وأخوه تايلور بيتيت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم العالمي Chance the Rapper استعراض غنائي مذهل وذلك بصحبة شقيقه تايلوربينيت في برنامج " The Late Late Show " للمذيع جيمس كوردن، حيث قدم الثنائي أغنية " Roo " وهي المرة الأولي التي يشارك الشقيقين معا في استعراض يبث علي التليفزيون .
جلس الثنائي جنبا إلى جنب على خشبة المسرح المغطى بالأزهار ذات اللون الأبيض، ليقدما الأغنية وهي ضمن أغنيات ألبوم Chance الأخير The Big Day .
كما ظهر في الخلفية عدد من اللقطات بالأبيض والأسود من طفولة الشقيقين وهوما لفت أنظار الكثير من محبيهم ومعجبيهم .
يذكر أن Chance the Rapper أعلن مؤخرا للمرة الثانية عن إلغائه لجولته الغنائية الضخمة التي كان من المقرر القيام بها تحت عنوان " Big Tour "، و هو ما أعلنه chance عبر صفحته الشخصية علي موقع " إنستجرام " و كانت حجته هى الاهتمام بأسرته، حيث نشر Chance the Rapper علي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة التقطت له بإحدي حفلاته وعلق عليها فكتب :" يا شباب لقد قررت إلغاء جولتى الغنائية " Big Tour " أعلم أنني قمت فيما قبل بإعادة جدولة وإعادة التوجيه للحفلات والكثير من الإجراءات لكنه حقا للوصول للأفضل .
1
2
3
4
5
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة يجتمع الشقيقان في رقصة واحدة.. شاهد Chance وأخوه تايلور بيتيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.