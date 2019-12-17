شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة يجتمع الشقيقان في رقصة واحدة.. شاهد Chance وأخوه تايلور بيتيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم العالمي Chance the Rapper استعراض غنائي مذهل وذلك بصحبة شقيقه تايلوربينيت في برنامج " The Late Late Show " للمذيع جيمس كوردن، حيث قدم الثنائي أغنية " Roo " وهي المرة الأولي التي يشارك الشقيقين معا في استعراض يبث علي التليفزيون .

جلس الثنائي جنبا إلى جنب على خشبة المسرح المغطى بالأزهار ذات اللون الأبيض، ليقدما الأغنية وهي ضمن أغنيات ألبوم Chance الأخير The Big Day .

كما ظهر في الخلفية عدد من اللقطات بالأبيض والأسود من طفولة الشقيقين وهوما لفت أنظار الكثير من محبيهم ومعجبيهم .

يذكر أن Chance the Rapper أعلن مؤخرا للمرة الثانية عن إلغائه لجولته الغنائية الضخمة التي كان من المقرر القيام بها تحت عنوان " Big Tour "، و هو ما أعلنه chance عبر صفحته الشخصية علي موقع " إنستجرام " و كانت حجته هى الاهتمام بأسرته، حيث نشر Chance the Rapper علي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة التقطت له بإحدي حفلاته وعلق عليها فكتب :" يا شباب لقد قررت إلغاء جولتى الغنائية " Big Tour " أعلم أنني قمت فيما قبل بإعادة جدولة وإعادة التوجيه للحفلات والكثير من الإجراءات لكنه حقا للوصول للأفضل .

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