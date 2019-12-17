فيديو.. ماذا قالت ليلى علوي في جامعة عين شمس عقب تكريمها ؟

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كانت النجمة ليلي علوي قد وصلت لجامعة عين شمس منذ قليل بقاعة المؤتمرات الكبري لتكريمها وحضورها لقاء مفتوح مع طلبة الجامعة بصحبة عدد من أصدقاءها من الوسط الفني منهم المنتج محمد العدل وزوجته والمخرج عمرزهران والفنان حسين نوح والمخرج وليد عوني والمخرج محمد علي والمصور الكبيرعادل مبارز وعدد ضخم من أساتذة وطلبة الجامعة وبعض الشخصيات العامة.
الندوة أقيمت تحت إشراف الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والأستاذ الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع.
وقبل فعاليات الندوة عرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دورالفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان بحضور عدد من نجوم الفن والمخرجين الذين تعاملت معهم .
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