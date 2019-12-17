شكرا لقرائتكم خبر عن أمك ولا مراتك .. أحمد الفيشاوي يجمع الإثنين في صورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على رغم من إنشغاله بتصوير فيلمه الجديد " أشباح أوروبا"، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلا أن أسرته دائما مايكون لهم مكان في حياته، ودائما ما ينشر الفنان أحمد الفيشاوى صور عائلية له مع أسرته ويعلق عليها " العائلة أولا"، وشارك الفيشاوي جمهوره بصورة جديدة له مع والدته سمية الألفى و زوجته " ندى الكامل"، و كتب على الصورة قائلا:" العائلة أولا".

أحمد الفيشاوى Advertisements ويشارك الفنان أحمد الفيشاوى، فى فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطروأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة. وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرحه فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصوير النصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.

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