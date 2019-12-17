شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلز ثيرون تروي تفاصيل قتل أمها لوالدها .. وتؤكد: مجرد عنف أسري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة تشارليز ثيرون، 44 عاماً، أنها لا تشعر بالعار لقتل أمها لوالدها، معتبرة أن ما حدث حينما كان عمرها 15 عاما، هو مجرد عنف أسري قد يحدث لأي منا.

وأضافت "في هذه الليلة من عام 1991 عاد والدي مخموراً إلى البيت ممسكاً بمسدس ومهدداً والدتي بالقتل، بينما سارعت أمي لغرفتي تحاول منعه من الدخول إلينا، وحينما لم يستطع الدخول، أطلق النار على باب الغرفة 3 مرات دون أن أصاب ووالدتي بأي أذى، فيما يشبه المعجزة.



النجمة تشارليز ثيرون

وتابعت :"لم يكن أمام أمي من حل لحمايتي سوى إطلاق النار على والدي وقتله، في حالة دفاع عن النفس ما جنبها المحاكمة والسجن"، وفقا لموقع "people".

وأوضحت ثيرون أن هذه الحادثة كانت ببساطة عنفاً أسرياً والذي قد يطال أي عائلة، ما يدفعها لمشاركتها مع جمهورها، اليوم، مؤكدة أنها لا تشعر بالعار من الحديث حول هذا الأمر، لاعتقادها أنه كلما تحدثنا عن العنف الأسري كلما شعرنا أننا لسنا بمفردنا في أي مرحلة من مراحله.

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ووصفت ثيرون والدها بأنه كان شخصاً مريضاً بإدمان الكحول، ما جعل حياة أسرتها غيرسوية أو صحية على الإطلاق.



تشارليز ثيرون فى طفولتها

وتابعت أنها لوعاد الزمن إلى الوراء لا تتمني حدوث مثل هذا الأمر، قائلة :"سوء الحظ يحدث عندما لا تصل إلى جذر المشكلة"، وعن والدتها قالت :""أنا محظوظ بما فيه الكفاية لأن أمّى عظيمة جعلتني شجاعة وطالبتني دائمًا بالشجاعة. "

وقد بدأت تشارلز رحلة العلاج النفسي فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من عمرها، مما يعنى أنها أمضت عشر سنوات ترفض الاعتراف بحقيقة الموقف.