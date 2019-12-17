شكرا لقرائتكم خبر عن حضر عشان يدعمها..صديق تايلور سويفت في العرض الأول لفيلمها Cats بـ نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية تايلور سويفت الأضواء نحوها بمجرد وصولها لحضورالعرض العالمي الأول لفيلمها الجديد " Cats " والذي أقيم في لينكولن سنتر بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في انتظارها عدد هائل من محبيها ومعجبيها الذين التقطوا معها عدد هائل من الصور التذكارية .

حرص النجم جوالوين ذو الـ ( 28 عام ) صديق سويفت ، والذى تجمعهما قصة حب منذ فترة طويلة أن يتواجد معها خلال العرض، وذلك لدعمها والوقوف بجانبها.

وحضرالعرض أيضا عدد من نجوم العالم، ومن أبرزهم النجمة العالمية جنيفرهيدسون وفرنسيسا هيوارد و ريبيل ويلسون وجيسون ديرولو وادريس ألبا الذي حضر بصحبة زوجته صابرينا وغيرهم .



تايلور و صديقها



تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (4)



تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (1)



جنيفر هيدسون (2)



جنيفر هيدسون (1)



تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (2)



تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (3)

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فرنسيسا هيوارد (1)



فرنسيسا هيوارد (2)



تايلور وسط معجبيها (1)



تايلور وسط معجبيها (2)



تايلور تلتقط الصور مع احدي المعجبات



ادريس البا و زوجته



تايلور وادريس



جيسون ديرولو



ريبيل ويلسون



سارا سمبيو باطلالة بسيطة