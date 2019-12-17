- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
شكرا لقرائتكم خبر عن حضر عشان يدعمها..صديق تايلور سويفت في العرض الأول لفيلمها Cats بـ نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية تايلور سويفت الأضواء نحوها بمجرد وصولها لحضورالعرض العالمي الأول لفيلمها الجديد " Cats " والذي أقيم في لينكولن سنتر بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في انتظارها عدد هائل من محبيها ومعجبيها الذين التقطوا معها عدد هائل من الصور التذكارية .
حرص النجم جوالوين ذو الـ ( 28 عام ) صديق سويفت ، والذى تجمعهما قصة حب منذ فترة طويلة أن يتواجد معها خلال العرض، وذلك لدعمها والوقوف بجانبها.
وحضرالعرض أيضا عدد من نجوم العالم، ومن أبرزهم النجمة العالمية جنيفرهيدسون وفرنسيسا هيوارد و ريبيل ويلسون وجيسون ديرولو وادريس ألبا الذي حضر بصحبة زوجته صابرينا وغيرهم .
تايلور و صديقها
تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (4)
تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (1)
جنيفر هيدسون (2)
جنيفر هيدسون (1)
تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (2)
تايلور سويفت قبل عرض الفيلم (3)
فرنسيسا هيوارد (1)
فرنسيسا هيوارد (2)
تايلور وسط معجبيها (1)
تايلور وسط معجبيها (2)
تايلور تلتقط الصور مع احدي المعجبات
ادريس البا و زوجته
تايلور وادريس
جيسون ديرولو
ريبيل ويلسون
سارا سمبيو باطلالة بسيطة
سارا سمبيو
كانت هذه تفاصيل خبر حضر عشان يدعمها..صديق تايلور سويفت في العرض الأول لفيلمها Cats بـ نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.