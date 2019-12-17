صور| أول تعليق من درة بعد تكريمها في الجامعة الفرنسية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بعد تكريمها بالجامعة الفرنسية في مصر، عن مشوارها الفني.

ونشرت درة مجموعة من الصور، لتسلمها التكريم من الجامعة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت درة على الصور: "سعيدة بتكريمي في الجامعة الفرنسية في مصر، وباستقبال الطلبة لي بكل حبّ، وكلامي معهم بصدق عن تجربتي ومشواري في الفن والحياة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "بلا دليل"، ويشاركها البطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.