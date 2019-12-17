صور| بطولة رمضان ونور.. أبطال "البرنس" يحتفلون بأول يوم تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل أبطال مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان بأول يوم تصوير العمل بصحبة المخرج محمد سامي.
ونشر إدوارد صورًا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها أبطال المسلسل وهو يقطعون "تورتة" احتفالا ببدأ التصوير.
وظهر في الصور الفنان محمد رمضان، والفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة نور، والمخرج محمد سامي، والفنانة رحاب الجمل، والفنان أحمد زاهر، وعلق إدوارد: "أول يوم تصوير البرنس 2020".
ويعود الفنان محمد رمضان للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في مسلسله الجديد "البرنس" المنتظر عرضه في رمضان المقبل، "البرنس" من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وتأليف وإخراج محمد سامي، وكان رمضان وسامي قد تعاونا دراميا من قبل في مسلسل الأسطورة.
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