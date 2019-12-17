صور| من سوريا.. منة فضالي تنشر جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبرحسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في سوريا.
وتتواجد منة في سوريا لتصوير مشاهدها في المسلسل السوري "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم.
وتعد هذه هي التجربة الأولى لمنة فضالي في الدراما السورية، ويشاركها بطولة المسلسل محمد الأحمد، وغسان مسعود، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
ويتناول مسلسل "مقابلة مع السيد أدم" يتناول فيه قضية التجار بالأعضاء البشرية، وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية وذلك في إطار بوليسي.
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