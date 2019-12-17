الخميس.. هشام عباس يطرح كليب "الفترة اللي فاتت"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان هشام عباس لطرح كليب أغنيته "الفترة اللي فاتت" يوم الخميس المقبل، عبر قناة شركة مزيكا بموقع يوتيوب، وهي واحدة من أغاني ألبومه "عامل ضجة" الذي بدأ في طرح أغانيه الشهر الماضي.

أغنية "الفترة اللي فاتت" من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب من إخراج حازم كتانة، ويقول مطلعها: "الفترة اللي فاتت/ في حياتى كانت عندى مشاكل متلتلة/ طول الفترة اللي فاتت/ في حياتي كانت الدنيا بايظة ومتقفلة/ أسيبك ايه مين بس اللي قالك/ لا يا حبيبي شكله شيطان دخلك/ روح اسأل قلبك يدلك/ مش حتلاقى مشكلة".

ألبوم "عامل ضجة "يضم 11 أغنية، وهي: "عامل ضجة" كلمات أسامه محرز، ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى توما، "خليك هنا" كلمات محمد جمعة، ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، "شاري بالغالي" كلمات حسن عطية، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما، "الفترة اللي فاتت"، و"اهربي"، و"حاجات" كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هاني ربيع، "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، "أغلى من العين" .