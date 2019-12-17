ميرهان حسين تنشر صورة من كواليس "ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء تصويرها مسلسل "ختم النمر"، في مدينة أسوان. وظهرت ميرهان في الصورة من داخل "مركب"، في النيل، وعلقت: "أسوان الجميلة، ختم النمر". مسلسل "ختم النمر"، هو أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسني في الدراما، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، فكرة وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي.

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